Départ colossal à l'OM ? Une révélation tombe

Depuis plusieurs semaines, le mercato estival de l’OM est placé sous le signe d’une grande interrogative. Car l’avenir d’Igor Tudor sur le banc du club phocéen n’est pas assuré en vue de la saison prochaine. Le technicien croate de 45 ans pourrait rallier l’Italie, alors que son passage à l’OM l’aurait épuisé en interne.

Un an et puis s’en va ? Igor Tudor a connu une première saison particulière à Marseille. L’entraîneur de l’OM a longtemps été au contact du PSG leader du championnat depuis le début de saison. Mais voilà, cette saison aura été également marquée par plusieurs déceptions en Ligue des Champions et en Coupe de France.

Igor Tudor très apprécié de la Juventus

Et alors que l’OM se rend sur la pelouse d’Ajaccio ce samedi, cette rencontre pourrait s’avérer être l’une des dernières pour Igor Tudor dans la peau de l’entraîneur du club phocéen. Depuis quelques jours, la presse italienne est unanime : le Croate est le favori pour succéder à Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus.

