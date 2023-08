Dembélé – PSG : Un conflit éclate !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation est dans l'impasse dans le dossier Ousmane Dembélé. Comme le confirme la presse espagnole, le FC Barcelone tarde à envoyer les documents nécessaires à l'homologation de son transfert. Tant que le deal n'est pas conclu, Dembélé demeure un joueur du Barça et était attendu à l'entraînement ce lundi, malgré les réticences de Xavi.

Ce lundi matin, Ousmane Dembélé demeure un joueur du FC Barcelone. Le club catalan traîne des pieds dans ce dossier et n'aurait toujours pas envoyé les documents au PSG. Le club parisien, qui espérait officialiser l'arrivée de l'international français, a été contraint de reporter sa visite médicale à une date ultérieure. L'attitude du Barça suscite des interrogations. Certaines sources soupçonnent le club catalan de vouloir négocier avec l'Arabie Saoudite. De son côté, L'Equipe annonce que le Barça souhaiterait signer un deal avec une société allemande avant de laisser filer Dembélé.

Alemany impose ses choix à Xavi

Le média espagnol Sport livre une autre version et pointe du doigt le comportement de Moussa Sissoko, agent de Dembélé. Aux manettes dans ce dossier, le directeur sportif de la formation catalane, Mateu Alemany, ne compte faire aucun cadeau au joueur français, avec qui les relations se seraient détériorées ces derniers jours. Le responsable espagnol lui aurait demandé de se rendre au centre d'entraînement ce lundi pour participer à l'entraînement collectif. Pourtant, le technicien catalan ne souhaiterait plus diriger Dembélé.

Xavi ne voudrait pas le voir à l'entraînement