De Zerbi - Rabiot : Sa déclaration d'amour à l'OM après son transfert !

Ils sont douze à s'être installés à l'Olympique de Marseille durant l'intersaison. Neal Maupay a fait partie de ces joueurs désormais encadrés par Roberto De Zerbi. Un projet sportif solide avec l'un des meilleurs coachs au monde à l'heure actuelle selon l'attaquant français qui n'a pas longtemps hésité avant de donner son aval à l'OM pour son prêt avec obligation d'achat.

Neal Maupay a retrouvé la ville de Liverpool cet été après un prêt d'une saison à Brentford. Cependant, son avenir à Everton s'écrivait en pointillés comme son entraîneur Sean Dyche le dévoilait en conférence de presse en août dernier à l'approche du dénouement du mercato estival. « Il a connu une période très difficile à Everton. Il le sait, nous devons attendre que quelque chose de nouveau se présente pour lui ou voir s'il reste ici et voir ce qu'il peut nous apporter, mais il a eu un parcours difficile à Everton ».

«C'est le plus grand club de France»

Finalement, avant que le coup de sifflet final retentisse sur le mercato, l'OM trouvait un accord avec Everton pour le prêt d'une saison avec obligation d'achat de 4M€ qui ferait alors de lui Neal Maupay un joueur à part entière de l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2028. Invité à s'exprimer sur les raisons de son choix de rejoindre la cité phocéenne cet été, le natif de Versailles n'y est pas allé par quatre chemins. « Qu'est-ce qui m'a fait choisir Marseille ? C'est le plus grand club de France. Les meilleurs supporters et le plus grand nombre de supporters aussi. La ville est magnifique, le stade est incroyable ».

«Je suis fier d'être ici et d'essayer de rendre les supporters marseillais et la ville fiers»

Le président Pablo Longoria, épaulé de son conseiller sportif Medhi Benatia, ont tous deux effectué un mercato XXL en faisant venir Neal Maupay, mais aussi Adrien Rabiot, Mason Greenwood et bien d'autres avec à la baguette Roberto De Zerbi. Un cocktail explosif aux yeux de Maupay qui n'a qu'une seule et unique obsession en tête : rendre fier le peuple marseillais. « Nous avons l'un des meilleurs managers du monde en ce moment, avec des joueurs de haut niveau qui ont joué partout en Europe. Je pense donc que c'est une combinaison de tout. Je suis fier d'être ici et d'essayer de rendre les supporters marseillais et la ville fiers ».