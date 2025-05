De Zerbi - OM : Le punchline qui relance le feuilleton !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi est lié à un possible départ de l’Olympique de Marseille, avec la presse italienne qui parle notamment d’un possible retour en Serie A. Il faut dire que plusieurs postes importants pourraient se libérer et c’est notamment le cas du côté de l’AS Roma, qui a récemment rendu un vibrant hommage à son coach Claudio Ranieri.

L’OM est enfin de retour en Ligue des Champions, après quelques années très compliquées. Mais Roberto De Zerbi y sera-t-il aussi ? Cela fait plusieurs mois déjà qu’un possible départ est évoqué pour l’entraîneur marseillais, qui ne semble pas totalement satisfait de la direction prise par son club.

La presse italienne fait peur à l’OM S’il venait à quitter l’OM, il pourrait avoir des nombreuses options du côté de la Serie A. Il a été lié à l’AC Milan, mais également à l’Atalanta, à la Juventus ou encore au Napoli et à l’AS Roma. Pour cette dernière piste les choses pourraient bien se concrétiser, avec Claudio Ranieri qui devrait quitter son poste sauf grosse surprise.