Cristiano Ronaldo : La bombe lâchée sur sa signature à l’OM !

Homme d’affaires franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi avait en 2020 un projet XXL, celui de racheter l’OM. Alors qu’il s’est heurté au refus de Frank McCourt, il avait pourtant fait rêver les fans avec des folles promesses. Et l’une d’entre elles concernait notamment l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Et voilà que Mohamed Ayachi Ajroudi en a remis une couche à ce sujet.

« Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo »

Cristiano Ronaldo à l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi en rêvait. A l’époque, celui qui ambitionnait de racheter le club phocéen avait notamment confier concernant le Portugais : « Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve ».