Coup de tonnerre, un attaquant va recaler l'ASSE !

Jean de Teyssière

Après une saison compliquée, qui s'est conclue par le maintien en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne souhaite maintenant jouer les premiers rôles dans le championnat de France de Ligue 2. Le mercato va leur permettre, ou non, de le faire et les Verts ont visé l'ailier de l'EA Guingamp : Jérémy Livolant. Problème, le Breton privilégierait le projet des Girondins de Bordeaux.

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Laurent Battles avait annoncé en conférence de presse la semaine dernière que le club attendait un renfort offensif. Les dirigeants stéphanois se sont alors dirigés vers la Bretagne, ou le profil de Jérémy Livolant semblait coller parfaitement au projet des Verts de jouer la montée.

Livolant dans le viseur des Verts

Jérémy Livolant avait marqué les esprits lors de la deuxième journée de Ligue 2 en marquant un but sensationnel face à Laval, nominé aux trophées UNFP. Auteur d'une bonne saison avec Guingamp, le journaliste indépendant Mohamed Toubache-Ter annonçait que le natif de Morlaix privilégié une arrivée dans le Forez...

Mercato : Un buteur quitte l’ASSE, il lâche un message poignant https://t.co/4eF5GkwIoQ pic.twitter.com/FCUe0s8xTm — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Livolant a donné son accord... à Bordeaux !