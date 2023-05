Coup de tonnerre, il peut humilier le PSG pour la deuxième fois

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce mouvementé, avec Luis Campos qui aurait déjà activé plusieurs pistes pour renforcer l’effectif. L’une d’entre elles mènerait à Adrien Rabiot, bien connu par les suiveurs du PSG, qui s’approche doucement mais surement de la fin de son contrat avec la Juventus. Un départ est annoncé pour le milieu de 28 ans... qui ne semble pourtant pas vraiment attiré par un retour à Paris !

Il avait tout pour devenir le visage du PSG version QSI. Formé au club et véritable potentiel du football français, Adrien Rabiot a été lancé dans le grand bain par un certain Carlo Ancelotti, avant de s’affirmer les années suivantes. Il a finalement quitté le PSG dans des circonstances controversées, avec une mise au placard de six mois et un départ libre vers la Juventus.

Messi va claquer la porte du PSG, un gros message est envoyé https://t.co/1NWv3YYmqc pic.twitter.com/jw3zgmgw3l — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Rabiot et la Juventus c’est fini...

Depuis plusieurs mois déjà, un retour est pourtant annoncé. Il faut dire que sa situation contractuelle en fait une occasion en or pour un PSG qui ne veut plus dépenser sans compter sur le mercato. D’ailleurs, son statut d’international français pourrait renforcer le nouveau projet parisien, avec Luis Campos qui est décidé à agrandir la colonie tricolore.

Un deuxième échec cuisant pour le PSG