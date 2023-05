Coup de tonnerre en vue, il est prêt à quitter l’ASSE ?

Thibault Morlain

Alors que l’ASSE a donc finalement réussi à se maintenir en Ligue 2, les têtes sont déjà tournées vers la saison prochaines. A quoi faut-il alors s’attendre pour les Verts cet été ? Ça risque de bouger durant le mercato au sein de l’effectif de Laurent Batlles. Et quid également de l’entraîneur stéphanois ? Le doute serait permis visiblement…

Toujours en poste à l’ASSE, Laurent Batlles a échappé au pire à plusieurs reprises tout au long de la saison. Alors qu’il était question que Roland Romeyer se sépare de son entraîneur, cela n’est finalement pas arrivé. Batlles est toujours à l’ASSE, où il a un contrat jusqu’en 2024. Mais honorera-t-il cet engagement ?

Batlles prêt à lâcher l’ASSE ?

Ce jeudi, Le Progrès se projette sur la saison prochaine de l’ASSE. Et il est notamment question de l’avenir de Laurent Batlles. A en croire le quotidien régional, un coup de tonnerre serait possible. En effet, certains se demanderaient si Batlles ira bel et bien au bout de son contrat après cette saison très compliquée à l’ASSE.

Rendez-vous au sommet la semaine prochaine

Néanmoins, pour le moment, un départ de Laurent Batlles ne serait pas forcément la tendance. On devrait d’ailleurs y voir plus clair dès la semaine prochaine. En effet, l’entraîneur de l’ASSE doit rencontrer sa direction et tout pourrait alors dépendre des garanties qu’il recevra.