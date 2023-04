Coup de théâtre, un attaquant recale l'ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Jean-Philippe Krasso ne sait toujours pas de quoi son avenir à l'ASSE sera fait. Son départ représenterait un énorme coup dur pour les Verts compte tenu de son importance cette saison. Mais ce serait bien la tendance actuelle puisque le meilleur buteur de Ligue 2 aurait refusé une offre de prolongation.

Auteur de 15 buts et 8 passes décisives en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso est clairement l'homme fort de la saison de l'ASSE. Si les Verts parviennent à se maintenir, ce sera en grande partie grâce à lui. Néanmoins, le meilleur buteur de L2 pourrait bien ne plus porter les couleurs stéphanoises la saison prochaine. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin.

Krasso refuse une grosse offre de l'ASSE

Et clairement la tendance n'est pas à une prolongation de contrat. En effet, selon les informations de BUT Football Club , Jean-Philippe Krasso aurait repoussé une offre de prolongation qui lui aurait permis de tripler son salaire, en passant de 17 000€ bruts par mois à 45 000€ bruts. Cela lui aurait permis de devenir le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif à égalité avec Anthony Briançon.

Un départ inévitable ?

Par conséquent, ce n'est pas une très bonne indication pour l'ASSE. En effet, les Verts auront probablement du mal à offrir une proposition salariale à Jean-Philippe Krasso qui serait également dans le viseur de clubs de Ligue 1 et à l'étranger.