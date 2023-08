Coup de théâtre pour Mbappé, le PSG peut jubiler

Baptiste Berkowicz

Alors que Kylian Mbappé a disputé ses premières minutes de la saison face à Toulouse samedi, la superstar ne connaît pas un été comme les autres. Le PSG a décidé de l'écarter de son équipe première et de ne pas l'emmener pour la tournée asiatique du club de la capitale. Au terme de discussions « très constructives », les dirigeants parisiens ont décidé d'un retour dans le groupe pour celui qui sera en fin de contrat à l'été 2024. Auprès du JDD, Jean-Pierre Bernès est revenu sur la situation.

Le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus. La superstar française a retrouvé les terrains avec son club samedi face à Toulouse après avoir été écarté de l'équipe de Luis Enrique. Des avancées positives entre le joueur et sa direction ont permis son retour sur les pelouses.

PSG : Mbappé vend la mèche en public pour son transfert ? https://t.co/zThatlQ7f6 pic.twitter.com/EEUhvQBAPd — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

«Ceux qui savent, ce sont les personnes concernées, c’est-à-dire le joueur et le club»

Auprès du JDD , Jean-Pierre Bernès, ancien dirigeant français et agent de joueurs, a réagi au feuilleton Kylian Mbappé : « On est obligé d’en parler, c’est le meilleur joueur du monde. Ce n’est pas un joueur anodin. Il sait très bien que tous ses actes et toutes ses paroles sont observés à la loupe. Il en joue. Personnellement, j’ai horreur de parler de dossiers quand je ne les connais pas. C’est délicat, car on ignore les tractations et certaines promesses. Ceux qui savent, ce sont les personnes concernées, c’est-à-dire le joueur et le club. À partir du moment où le joueur et le club savent, c’est à eux de régler leurs problèmes comme ils l’entendent. »

«Une saison, c’est long, et ce n’est pas un fleuve tranquille»