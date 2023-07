Coup de théâtre pour ce crack à 50M€, le PSG jubile

Thomas Bourseau

Alors que Khéphren Thuram a figuré dans les petits papiers de Liverpool depuis plusieurs semaines selon la presse. Le recrutement de Dominik Szoboszlai a redistribué les cartes. Le PSG peut exulter.

Et si le PSG venait à boucler le coup Khéphren Thuram après avoir manqué le coche avec son frère aîné Marcus Thuram parti à l’Inter ? Malgré la venue de Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain semblerait toujours être intéressé par le profil du joueur de l’OGC Nice. Néanmoins, la concurrence ferait rage.

Le Bayern met la pression sur le PSG, Liverpool se retire pour Thuram

Ces dernières heures, il a été question de l’irruption du Bayern Munich dans la course à la signature de Khéphren Thuram comme révélé par Foot Mercato, confirmé par Sports Zone et L’Équipe . Néanmoins, et alors que Thuram est annoncé du côté de Liverpool depuis plusieurs semaines, les Reds sembleraient jeter l’éponge.

Szoboszlai est arrivé, Liverpool cède sa place au PSG