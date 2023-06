Coup de théâtre, la révolution est imminente au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va tourner une page importante dans les prochaines heures. Le club parisien aurait trouvé un accord avec Christophe Galtier. Ainsi, son départ devrait être officialisé bientôt, possiblement mercredi. Ensuite, il sera temps pour le PSG de désigner son nouvel entraîneur. L'heureux élu devrait être Luis Enrique, ancien coach du Barça.

C'est reparti pour le PSG ! Un an après une énième révolution, le club parisien va changer d'entraîneur. Ce n'est un secret pour plus personne, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Son départ devrait acté dans les prochains jours à en croire les informations du Parisien.

Mbappé - Neymar : Le PSG va prendre un gros râteau sur le mercato https://t.co/4iIch3pO6g pic.twitter.com/Cmi3n8T8kW — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Un accord est trouvé avec Galtier

A en croire le quotidien sportif, Christophe Galtier et le PSG se seraient entendus sur une indemnité compensatoire de l'ordre de 6M€. Les ultimes détails seraient en train d'être réglés et une annonce pourrait être faite par le club parisien mercredi prochain.

La révolution lancée mercredi

Immédiatement après, le PSG devrait officialiser l'arrivée de Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne et coach du FC Barcelone. Le club parisien voudrait, vite, officialiser sa venue afin qu'il puisse préparer au mieux la pré-saison et préparer la tournée au Japon, censée se dérouler entre le 22 juillet et 2 août.