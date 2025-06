Coup de théâtre à l’OM, énorme flop sur le mercato ?

Ces dernières heures, un nouveau dossier a pris forme du côté de l’Olympique de Marseille avec un possible échange avec l’AS Roma. A la recherche de défenseurs, les Marseillais récupéreraient Evan Ndicka, tandis qu’Ismaël Koné ferait le chemin inverse pour essayer de se relancer en Serie A.

Deux recrues sont déjà arrivées à Marseille, avec Angel Gomes et CJ Egan-Riley . Mais ce n’est que le début, puisqu’il reste encore beaucoup de travail pour renforcer l’équipe en vue d’une saison qui s’annonce très chargée. Ainsi, l’ OM aurait décidé d’activer une nouvelle piste, du côté de l’Italie.

Echange entre Ndicka et Koné ?

Plusieurs médias transalpins ont annoncé des discussions entre le club phocéen et l’AS Roma, concernant un échange entre Evan Ndicka et Ismaël Koné, prêté en janvier dernier au Stade Rennais. Un deal qui résoudrait les problèmes des deux clubs, avec l’OM qui doit notamment se renforcer en défense centrale.