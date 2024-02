Coup de théâtre à l'OL, le boss fait une promesse

La rédaction

Alors que l'OL était sur le point d'accueillir Saïd Benrahma dans les tous derniers instants du mercato d'hiver, West Ham a finalement fait capoter le transfert. En cause : le club londonien aurait oublié de remplir des informations sur le logiciel de transfert de la FIFA, rendant ainsi l'opération impossible. Présent en conférence de presse ce vendredi, le patron de l'OL, John Textor, a assuré que son club n'a pas dit son dernier mot.

C'est un dossier qui a pris une tournure pour le moins inattendue. Particulièrement actif sur le marché des transferts cet hiver, enregistrant pas moins de six nouvelles recrues, l'OL était sur le point d'en enrôler une septième, en la personne de Saïd Benrahma. Alors que le transfert de l'international algérien était prêt, West Ham aurait oublié de remplir des informations sur le logiciel de transfert de la FIFA, faisant ainsi capoter le transfert.

OL : Une nouvelle accusation tombe après ce fiasco https://t.co/Rwq2pkApSP pic.twitter.com/RLvGw5q89f — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«Benrahma c'est un sujet qui va continuer, pour des heures et peut-être des jours»

Présent en conférence de presse ce vendredi, le propriétaire et président de l'OL, John Textor, s'est exprimé sur la situation. « Benrahma c'est un sujet qui va continuer, pour des heures et peut-être des jours. Mais on ne veut pas perdre de vue la situation globale et ne pas juste parler d'hier soir » , a promis l'homme d'affaires américain dans des propos relayés par RMC Sport , avant d'enchaîner. « C'était un recrutement normal. Nous étions sur ce joueur depuis longtemps. Je l'avais personnellement vu à Brentford. David le connaissait bien aussi. Matthieu Louis-Jean avait vraiment beaucoup de respect pour lui. C'était une cible depuis plusieurs semaines. On a fait tout ce qui était nécessaire sur les formalités. C'était un dialogue et une négociation normale entre les deux clubs ».

Un recours accepté par la FIFA ?