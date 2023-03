Champion du monde, il raconte son transfert avorté au PSG

La rédaction

Argentin d’origine, David Trezeguet aurait pu rejoindre le PSG au début de sa carrière. Finalement, il a signé à Monaco en 1995 sous l’impulsion d’une grosse tête du football français à l’époque. Dans le journal L’Equipe, le champion du monde 98 raconte son court passage dans la capitale et la raison pour laquelle ça ne s’est pas fait.

Né en France à Rouen, David Trezeguet a grandi en Argentine d’où est originaire sa famille, plus précisément à Buenos Aires. De ses 8 ans jusqu’à sa majorité, Trezegol évolue au Club Atlético Platense. En 1995, alors qu’il n’a joué que cinq matchs en Argentine, l’attaquant décide de revenir en France et malgré un test réussi au PSG, il signera à Monaco.

Un stage non concluant au PSG

Dans L’Équipe , David Trezeguet se livre sur son transfert avorté au PSG : « Un transfert qui a failli se faire ? Grâce à Omar da Fonseca, qui était très proche de moi, j'ai fait un stage au PSG (juillet 1995). C'était l'équipe qui avait joué les demi-finales de Ligue des champions contre l'AC Milan, affirme l’attaquant. C’était l'époque de Lama, (José) Cobos, (Patrick) Colleter, Rai, (Youri) Djorkaeff, (Julio) Dely Valdes... Et ça s'est très bien passé. J'ai fait deux matches amicaux contre Châteauroux et Saint-Étienne, j'avais fait mes preuves » .

Luis Fernandez a cru en Trezeguet