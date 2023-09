Cette recrue flambe après son transfert, elle interpelle le PSG

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Manuel Ugarte enchaine les performances de haute volée depuis sa signature à Paris. Interrogé sur son adaptation expresse au Parc des Princes, le crack uruguayen de 22 ans a tenu à remercier ses coéquipiers et le staff du club, mené par Luis Enrique.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG a signé un chèque d'environ 60M€ au Sporting. En effet, le club de la capitale a fait le nécessaire pour boucler le transfert de Manuel Ugarte lors du dernier mercato estival.

Le boss a pris un stop, il a enfin signé au PSG https://t.co/HR9CDY5Z63 pic.twitter.com/0BMnzNIqh4 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Ugarte a déjà réussi son adaptation au PSG

Arrivé il y a seulement quelques semaines au PSG, Manuel Ugarte enchaine déjà les grosses performances. Présent en conférence de presse avec la sélection uruguayenne ce vendredi, le crack de 22 ans a tenu à remercier ceux qui lui ont permis de réussir son adaptation à Paris.

Ugarte remercie Enrique et le vestiaire du PSG