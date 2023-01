«C'est un monstre», l'incroyable raté de l'ASSE

Thibault Morlain

Alors qu'on connait l'histoire de l'ASSE qui a refusé Javier Pastore lors d'un essai, voilà que Verts seraient passés à côté d'un autre gros coup sur le marché des transferts. Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs à son poste, Alphonso Davies, arrière gauche du Bayern Munich, aurait pu être un joueur de l'ASSE. Explications.

A 22 ans, Alphonso Davies fait aujourd'hui partie de l'armada du Bayern Munich. L'arrière gauche canadien ne cesse d'impressionner depuis son arrivée en Bavière. C'est en 2019 que Davies a rejoint Munich en provenance du Canada et des Vancouver Whitecaps. Mais voilà que cela aurait pu se passer différemment pour lui avec un passage du côté de la France et de l'ASSE.

« Il le propose à Saint-Etienne »

C'est Chris Mavinga qui a raconté cette anecdote à propos du transfert avorté d'Alphonso Davies. « Quand j'arrive en MLS, je donnais des noms à mon agent pour les proposer en Europe. Je joue contre Alphonso Davies quand il est à Vancouver. Je dis à mon agent "c'est un monstre". Il le propose à Saint-Etienne », a-t-il d'abord expliqué pour RMC .

« Il ne vient pas d'un pays de foot »