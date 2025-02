«C'est très fort» : L'OM annonce un grand transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs, surtout après le départ de Lilian Brassier, l'OM a bouclé le transfert d'Amar Dedic (22 ans) qui débarque en provenance du RB Salzbourg. Et si le polyvalent défenseur bosnien est méconnu du grand public, Fabrizio Ravanelli le présente comme un grand renfort pour le club phocéen.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM s'est montré hyper actif, en recrutant notamment Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Mais un troisième joueur a signé à Marseille juste avant la fermeture du marché, et c'est passé plus inaperçu. Il s'agit du jeune défenseur bosnien du RB Salzbourg, Amar Dedic. « L’OM est heureux d’annoncer la signature d’Amar Dedić en provenance du RB Salzburg. International bosnien âgé de 22 ans, le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », a confirmé l'OM par le biais d'un communiqué. Et Fabrizio Ravanelli n'a pas tari d'éloges pour son nouveau joueur.

Ravanelli s'enflamme pour Dedic

« C’est un joueur très important pour nous, qui a une expérience importante, il est polyvalent, il peut jouer à gauche, à droite ou l’axe, ce qui est très important pour nous. J’ai eu la possibilité de le voir face à des grosses équipes, comme le Milan, il a été capable de fermer Leao, il a une capacité athlétique très importante, même au niveau technique, c’est très fort, c’est une recrue importante pour nous », lâche l'ancien attaquant de l'OM en conférence de presse.

«C’est très fort, c’est une recrue importante pour nous»

De son côté, Amar Dedic s'est également montré ravi de signer à l'OM. « Tout d’abord, je voulais remercier Benatia. Je savais que c’était l’OM. Je suis reconnaissant envers Monsieur Benatia pour la confiance. Je remercie aussi le président. Benatia a parlé de moi avec Pjanic. Je suis heureux d’avoir pu signer ici », a-t-il confié lors de sa présentation officielle.