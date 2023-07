C’est signé, le PSG boucle un dossier brûlant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une saison décevante sur de nombreux plans, le PSG entend bien tourner la page durant cette intersaison et entrevoit de nombreux changements, à commencer sur son banc de touche. C’est un secret de polichinelle, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur parisien la saison prochaine et l’officialisation tarde à tomber. Mais désormais, tout serait bouclé.

Une année et puis s’en va. Alors que son excellente entente avec Luis Campos devait permettre au PSG de retrouver une certaine stabilité, alors que les relations entre entraîneur et directeur sportif ont souvent fait des étincelles dans la capitale, Christophe Galtier n’aura finalement pas réussi à s’imposer dans la capitale. Après des résultats décevants et plusieurs polémiques, l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC va quitter le PSG.

C’est fait et signé pour Galtier

Une décision actée depuis maintenant plusieurs semaines, et pourtant, l’officialisation du départ de Christophe Galtier tarde à tomber. Les négociations sur les modalités du licenciement du technicien tricolore et de son staff ont duré, mais tout semble désormais bouclé. Un accord a effectivement été trouvé entre le PSG et son désormais ex-entraîneur comme l’a indiqué Radio France ces dernières heures, et les documents seraient signés ajoute RMC .

Luis Enrique attendu

Un accord à l'amiable a donc été trouvé entre les deux parties, marquant également la fin de l’aventure parisienne pour les adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento, de quoi permettre au PSG d’annoncer rapidement l’identité du successeur de Christophe Galtier, Luis Enrique. Une conférence de presse est organisée par la formation parisienne ce mercredi à 14h.