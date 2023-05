«C’est formidable» : Il s’enflamme pour la prochaine signature au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré sa saison mitigée, Marquinhos va prolonger son contrat au PSG et sera lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027. Une décision qui pourrait faire débat compte tenu de ses récentes prestations, mais Vahid Halilhodzic assure qu’au contraire le club parisien a très bien fait de conserver son capitaine en blindant son contrat.

«C’est une bonne idée de le voir prolonger»

« C’est une bonne idée de le voir prolonger. Même s’il lui arrive d’être perturbé, Paris doit se montrer heureux d’avoir un joueur comme lui. Il est un point de cohésion, de rassemblement et d’exemplarité. C’est une pièce essentielle. Pour un entraîneur, c’est formidable d’avoir un défenseur de ce niveau et un leader positif. Il a une image exceptionnelle », assure l’ancien attaquant du PSG pour Le Parisien . Un avis partagé par Jimmy Algerino.

«Je me réjouis de le voir encore l’année prochaine»