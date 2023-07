C’est fini, le PSG peut faire une croix sur ce transfert

Axel Cornic

Après un prêt de six mois à Nottingham Forrest, Keylor Navas est revenu au Paris Saint-Germain, ce qui pourrait bien rouvrir l’énorme dossier des gardiens. Car Luis Enrique apprécie l’ancien du Real Madrid selon nos informations et Gianluigi Donnarumma pourrait donc être mis en concurrence, puisqu’aucune porte de sortie ne semble se confirmer pour son rival.

Il y a un an, Christophe Galtier mettait un terme à des mois de polémique en installant Gianluigi Donnarumma comme seul véritable titulaire. Keylor Navas a été contraint d’accepter cette situation et en janvier, il a été prêt à Nottingham Forrest pendant six mois.

Luis Enrique apprécie Navas

Ce prêt est terminé et Navas revient dans un PSG totalement nouveau. Galtier n’est plus là et comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, ça peut faire la différence. Luis Enrique apprécie en effet le Costaricien et aimerait le voir rester à Paris pour le mettre en concurrence avec Donnarumma.

Trop vieux pour l’Inter ?