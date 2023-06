C'est confirmé, il arrive au PSG

Baptiste Berkowicz

Alors que les dirigeants du PSG s'activent pour renforcer leur équipe, un transfert est en cours de finalisation. Lee Kang-In, actuel joueur de Majorque, est attendu à Paris dans les prochains jours pour officialiser son arrivée. L'ailier droit sud-coréen devrait coûter entre 15 et 20M€ au club de la capitale.

A la suite du départ de Lionel Messi et le possible transfert de Neymar, le PSG a érigé parmi ses priorités la refonte de son attaque. La volonté des dirigeants parisiens de renforcer de manière qualitative et quantitative n'est donc un secret pour personne.

L'officialisation est imminente

Le transfert de Lee Kang-In au PSG est en phase de finalisation. En négociations très avancées avec l'écurie rouge et bleu depuis de nombreux jours, le Sud-coréen ne devrait plus tarder à porter les couleurs du club de la capitale. Selon Relevo , l'actuel joueur de Majorque est bel et bien en route pour Paris, son transfert n'étant absolument pas remis en cause.

Embouteillage à venir ?

Comme le 10 Sport vous le révélait, Marco Asensio arrive aussi au PSG. L'actuel joueur du Real Madrid évolue sur le côté droit de l'attaque à l'instar du Coréen. À voir si l'international espagnol sera considéré comme un titulaire ou dans un rôle davantage secondaire. Les deux hommes devraient en tout cas partager le vestiaire parisien la saison prochaine.