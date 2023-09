C’est bouclé, transfert imminent au PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG continue son opération dégraissage. Et alors que Georginio Wijnaldum se dirige vers Al-Ettifaq, un autre indésirable du Paris Saint-Germain serait sur le point de quitter le club de la capitale. Juan Bernat, par le biais d’un prêt avec le Benfica Lisbonne, aurait déjà atterri dans la ville portugaise pour y finaliser son prêt.

Juan Bernat a déposé ses valises au PSG à l’été 2018 en provenance du Bayern Munich et semblait être enfin le digne successeur de Maxwell. Néanmoins, de par sa longue blessure au ligament croisé du genou en septembre 2020 jusqu’à l’été 2021, Bernat a vu Nuno Mendes lui prendre sa place au même été, lui qui était arrivé en prêt du Sporting Lisbonne.

Un prêt bouclé entre le PSG et le Benfica pour Bernat

Et après deux saisons où son rôle a été de servir de simple doublure à Nuno Mendes, le latéral droit espagnol devrait signer en faveur du Benfica Lisbonne sous la forme d’un prêt d’une saison comme L’Équipe l’a fait savoir ce vendredi 1er septembre. D’après Sports Zone, le salaire de Bernat devrait être partagé entre le PSG et le Benfica Lisbonne.

PSG : C'est terminé pour ce transfert à 25M€ ? https://t.co/NdupOyjiLe pic.twitter.com/P5U53e4GqH — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

Juan Bernat a déjà atterri à Lisbonne