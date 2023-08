«Ce n’est pas Mbappé» : Le FC Nantes recale un attaquant en public

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sauvé de la relégation in extremis, le FC Nantes a bien l'intention de ne pas revivre une telle saison. Cela passe donc pas un recrutement de qualité. Dans cette optique, les Canaris ont renforcé leur secteur offensif avec le transfert définitif de Mostafa Mohamed et les arrivées de Marquinhos et Adson. Pierre Aristouy attend toutefois un autre avant-centre qui ne sera visiblement pas Matthis Albine.

La saison du FC Nantes n'a pas démarré de la meilleure des façons. Battu à la Beaujoire par Toulouse (1-2), les Canaris ont chuté sur la pelouse du LOSC (0-2) et se retrouve déjà en difficulté. Pierre Aristouy, qui peut déjà compter sur les renforts de Marquinhos et Adson, attend toujours un autre avant-centre comme il l'a assuré devant les médias.

Le FC Nantes veut toujours un attaquant

« Le profil d’Ignatius est quelque chose qui nous manque, que l’on n’a pas, un attaquant qui est capable de faire reculer la défense adverse. La problématique que l’on a, par les profils que l’on a actuellement, c’est que l’on ne donne pas vraiment cette menace dans la profondeur à notre adversaire. À l’image de ce qu’a pu faire Lille, qui n’a pas eu de crainte à venir nous chercher très haut. On n’a pas les profils pour créer une menace dans leur dos. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que des joueurs du profil de Kolo Muani, par exemple, solutionnent bien des problèmes, sans nécessité de construction », lance l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse, avant de recaler Matthis Albine.

Aristouy recale Albine qui «n’est pas Kolo Muani ou Mbappé»