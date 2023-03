«Ça peut vite partir en sucette» : Catastrophe en vue au PSG avec Mourinho ?  

Thibault Morlain

Aujourd’hui, c’est Christophe Galtier qui est l’entraîneur du PSG. Mais voilà que cela pourrait ne pas durer. En effet, le technicien parisien est en grand danger compte tenu de la saison actuelle et voilà que sa succession fait énormément parler. Pour le remplacer, le nom de José Mourinho revient de plus en plus. Emmanuel Petit n’est toutefois pas un grand fan pour voir l’actuel entraîneur de l’AS Rome au PSG.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Christophe Galtier semble être sur un siège éjectable sur le banc du PSG. Mais dernièrement, il n’a clairement pas arrangé son cas avec l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ainsi que la dernière défaite au Parc des Princes face à Rennes. Plus que jamais dans l’oeil du cyclone, Galtier est aujourd’hui en grand danger au PSG. Son avenir pourrait alors s’inscrire loin de la capitale après seulement une saison. Mais qui pourrait venir le remplacer ? Alors que le nom de Zinedine Zidane circule depuis un moment déjà, dernièrement, c’est l’option José Mourinho qui a semble-t-il gagné du terrain.

« C’est à double tranchant »

Aujourd’hui à l’AS Rome, José Mourinho est annoncé dans le viseur du PSG depuis un moment déjà. Nommé le Special One pourrait donc être la solution pour le club de la capitale. Ce n’est toutefois pas l’avis d’Emmanuel Petit. Ce mardi, lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC , l’ancien joueur de Chelsea a lâché à propos de Mourinho au PSG : « Quand j’ai entendu le nom, les rumeurs, c’est un nom clinquant, qui en jette. Quand on entend le nom Mourinho, c’est tentant vu le contexte du PSG où les entraîneurs se succèdent. Evidemment, il a le caractère, la personnalité… Il coche toutes les cases. Mais le problème, c’est que c’est à double tranchant avec lui ».

« Son caractère peut vite devenir un problème à gérer »