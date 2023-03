Ça chauffe pour le retour de Zidane, il l’annonce en direct

Thomas Bourseau

La position de Carlo Ancelotti est fragilisée au Real Madrid, si bien qu’il pourrait être remercié et prendre la tête de la sélection brésilienne selon Ederson. De quoi faire les affaires de Zinedine Zidane.

Carlo Ancelotti sort d’une année 2022 magnifique avec le Real Madrid au cours de laquelle il a notamment remporté la Ligue des champions, la Liga et la Supercoupe d’Europe. Carton plein donc pour le technicien espagnol qui peine cette saison à confirmer. En attestent ses 12 points de retard en Liga sur le leader qu’est le FC Barcelone ou bien son retard en demi-finale de Coupe du roi face au Barça .

Ancelotti au Brésil, Zidane de retour au Real Madrid ?

D’après Relevo , Carlo Ancelotti saurait pertinemment qu’il prendrait la porte si le Real Madrid faisait une saison blanche. Zinedine Zidane veut reprendre du service cette année et lorgnerait un retour au Real Madrid selon L’Equipe lorsque le technicien italien est attendu par la fédération brésilienne afin de prendre les rênes de la Seleçao .

Zidane - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton ? https://t.co/FGNeFp7rN1 pic.twitter.com/58kZAMnu9L — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

«Il y a une grande possibilité qu'Ancelotti vienne»