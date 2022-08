Mercato

Ça chauffe en Bretagne pour Frank Honorat !

Publié le 8 août 2022 à 13h08 par Alexis Bernard mis à jour le 8 août 2022 à 13h08

Auteur d’une superbe saison 2021-2022, Frank Honorat suscite des intérêts en Allemagne. Comme révélé par Amazon Prime, le Borussia M’Gladbach a transmis une offre à Brest pour le transfert du milieu de terrain breton.

Depuis qu’il a mis les pieds en Bretagne, à l’été 2020, Franck Honorat cartonne. Un nouveau pari réussi pour le Stade Brestois, très inspiré dans ses différents mercatos des dernières saisons. Honorat est l’une des dernières réussites des équipes de Grégory Lorenzi. Un talent acheté pour environ 5 millions d’euros et qui pourrait partir pour le double, cet été. C’est en tout cas la tendance du moment en Bretagne où le dossier Honorat fait monter la température…

🚨 Au micro d’Amazon Prime, @SaberDesfa confirme que Brest a reçu une offre du Borussia Mönchengladbach pour Franck Honorat à hauteur de 8M€. Offre refusée par Brest qui en demande davantage. #SB29🔴 pic.twitter.com/0yhrnTeNBC — PointBrest (@PointBrest) August 7, 2022

La cible de M’Gladbach