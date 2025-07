Bouleversé, il garde un secret sur son transfert à l'OM !

Cet été, l’OM a déjà enregistré deux arrivées en défense centrale, dont celle de Facundo Medina. L’Argentin était d’ailleurs présenté à la presse mercredi et il a fait quelques révélations. Le joueur de 26 ans a notamment affirmé avoir reçu un message de bienvenue d’un Marseillais qui l’avait beaucoup touché, sans toutefois vouloir dévoiler l’identité de l’auteur de ce message.

Avec la Ligue des champions la saison prochaine, l’ OM est obligé de se renforcer grandement sur le mercato. Pablo Longoria s’est d’ailleurs déjà mis au travail et il n’a pas chômé, puisque déjà trois nouveaux joueurs se sont engagés avec Marseille : Facundo Medina , Angel Gomes et CJ Egan-Riley .

« Je dois dire que cela m’a touché »

Justement, ce mercredi, Facundo Medina était présenté à la presse. Le défenseur argentin a livré quelques anecdotes sur son arrivée à l’OM. Le joueur de 26 ans a notamment révélé avoir reçu un message de bienvenue d’un Marseillais qui l’avait beaucoup touché, sans toutefois dévoiler l’identité de l’auteur du message : « Il y a un joueur que je suis très content de retrouver parce qu’il m’a souhaité la bienvenue directement et je dois dire que cela m’a touché. Je ne dirai pas qui c’est par respect, mais le groupe, je le sens bien et je vais me sentir très bien ici. »