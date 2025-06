Benatia : Le grand mensonge à l’OM ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le coup d’envoi estival a été donné à l’OM par deux renforts anglais. Le mercato est déjà bien lancé à Marseille avec notamment des discussions aux sommes folles en terme de salaire à en croire les sources du journaliste Thibaud Vézirian. Sur X, Medhi Benatia est monté au créneau.

«Medhi Benatia discute avec des joueurs à 15 millions par an»

« Son à l’OM ? Non, pour l’instant vu son niveau, son salaire, ce n’est pas possible. Mais, vu les propositions que Medhi Benatia fait à des agents en ce moment qui me reviennent aux oreilles, sur des joueurs très très très hauts, soit il y a un truc qui va changer bientôt, soit je ne comprends pas comment ils font financièrement sans annoncer quoi que ce soit. On sait ce qui arrive derrière, mais sans annoncer, comment ils font ? C’est le grand étonnement pour pas mal d’agents qui reviennent vers moi en disant : « On sait que tu as raison depuis longtemps, mais alors là, carrément, on est à des niveaux… ». En tout cas, ça travaille fort à l’OM ».

Ces dernières heures, le journaliste en a remis une couche pendant un live en évoquant des offres salariales de folie proposées à certains joueurs courtisés par le directeur du football de l’Olympique de Marseille. « Je vous ai révélé que Medhi Benatia discute avec des joueurs à 15 millions par an. Espère-t-il une officialisation ? ».