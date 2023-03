Barça, MLS, PSG… Messi lâche une énorme réponse sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi doit trancher. Alors qu'il approche de la fin de sa carrière, le joueur argentin a un choix déterminant à faire. Terminera-t-il sa carrière au FC Barcelone ? Prolongera-t-il au PSG ? Pour l'heure, le champion du monde n'a pas annoncé sa décision, mais aurait déjà éliminé certaines options.

Quel sera le prochain club de Lionel Messi ? Pour l'heure, le joueur de 35 ans n'a pas encore tranché. Il souhaiterait prendre son temps avant de choisir ce qui pourrait être son dernier défi. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG espère le conserver, mais d'autres équipes se sont manifestées dans ce dossier Messi. Le FC Barcelone ou encore Al-Hilal en Arabie Saoudite auraient avancé leurs pions. Journaliste pour Sport , Albert Masnou évoque même une offre groupée en MLS.





PSG : Un pari à 10M€ relance le feuilleton Messi https://t.co/jYDDvg7GAN pic.twitter.com/6Agml8SLDK — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

La MLS envisage une opération incroyable

« L’Inter Miami lui plaît. Mais les équipes de MLS sont limitées car elles ont un cut salarial. La formule que la MLS tente de faire est de réunir toutes les équipes pour qu’ils payent une partie du salaire du joueur, pour promouvoir le championnat avant le Mondial 2026. Ce dernier choisira, ensuite, le club où il veut jouer. Tous les clubs ont l’idée de payer une partie de son salaire car ils se disent aussi qu’avec Messi, les droits TV seront plus importants et toutes les équipes en profiteront » a déclaré le journaliste de Sport à Alexandre Ruiz.

Messi lâche une première réponse