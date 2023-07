Avec lui, l'OM a recruté du lourd au mercato

Thibault Morlain

Jusqu'à présent, l'OM s'est montré plutôt calme sur le marché des transferts cet été. Le total se porte à deux recrues pour le club phocéen, qui a été se servir à l'Atlético de Madrid avec les arrivées de Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia. Ce dernier vient ainsi renforcer le milieu de terrain de Marcelino et avec Jordan Veretout, Matteo Guendouzi et Valentin Rongier, ça promet dans l'entrejeu.

D'ici quelques semaines, l'OM va disputer son premier gros rendez-vous de la saison avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions avant de jouer les possibles barrages. Le temps presse donc pour Marcelino qui doit faire que son effectif soit prêt pour l'occasion. Et pour le moment, seuls deux joueurs ont rejoint l'OM au mercato : Renan Lodi pour le poste d'arrière gauche, et Geoffrey Kondogbia qui vient densifier le milieu de terrain.

De gros problèmes à résoudre pour le transfert de cette star à l'OM https://t.co/TG34incqLo pic.twitter.com/jy2O35n7aL — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Un milieu de terrain densifié grâce à Kondogbia

Face à Nîmes, lors du premier match amical de la saison pour l'OM, on a pu voir les premières minutes de Geoffrey Kondogbia avec le club phocéen. Au milieu de terrain, le Centrafricain a fait donc sa loin et l'entraîneur nîmois promet du lourd à l'OM avec cette arrivée de Kondogbia. Pour La Provence , Frédéric Bompard a expliqué : « Je le connais, pied gauche au milieu. Les quatre joueurs dont vous parlez (Guendouzi, Veretout, Rongier) sont quatre très bons joueurs, de haut niveau. Ça va tourner ».

« Kondogbia peut amener de la technique avec son pied gauche »