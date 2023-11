Avant Mbappé, un buteur recale le Real Madrid

Alexis Brunet

Le Real Madrid cherche depuis plusieurs saisons à recruter Kylian Mbappé. Le Français n'a toujours pas accepté les propositions de la Casa Blanca, mais il arrive en fin de contrat cet été, et il n'a pour le moment toujours pas prolongé son contrat. Mais Madrid doit aussi pallier ses nombreuses absences actuelles pour cause de blessure. Et justement, Timo Werner a recalé le club espagnol dernièrement.

Les supporters du PSG tremblent actuellement. Malgré son très bon début de saison, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec Paris. Le champion du monde 2018 sera donc bientôt libre de s'engager où il le désire, et cela pourrait bien être à Madrid.

Le Real Madrid pense toujours à Mbappé

Depuis qu'il est tout jeune, Kylian Mbappé a toujours été dans l'œil du Real Madrid. Le club espagnol a tenté de le faire venir à de nombreuses reprises, mais le Français est pour le moment toujours resté loyal au PSG.

L’entraîneur du Real Madrid déclare sa flamme à son successeur ? https://t.co/57j95Yz2Us pic.twitter.com/NSniw36Vtb — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Timo Werner a dit non au Real Madrid