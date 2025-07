Aubameyang à l'OM : Un départ plus tôt que prévu ?

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, Pierre-Emerick Aubameyang devrait revenir un joueur de l’OM. Le Gabonais a résilié son contrat en Arabie saoudite et il devrait arriver mardi soir à Marseille. Un contrat de deux saisons l’attendrait, mais à en croire le journaliste Sacha Tavolieri, cela serait finalement différent et l’aventure marseillaise de l’attaquant pourrait prendre fin plus rapidement que prévu. Explications.

L’OM s’apprête à frapper très fort sur le marché des transferts. Après un premier passage très réussi lors de la saison 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang devrait faire son retour à Marseille prochainement. Plusieurs sources parlent même d’une arrivée mardi soir pour le Gabonais dans le sud de la France, à l’aéroport de Marignane.

Aubameyang a résilié son contrat en Arabie saoudite L’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait fait le choix de quitter l’OM pour rejoindre l’Arabie saoudite et surtout toucher un énorme salaire. Alors que le Gabonais devait rester plusieurs saisons là-bas, l’aventure saoudienne n’aura duré finalement qu’un an car son club d’Al-Qadsiah souhaitait miser sur un buteur plus jeune et a donc proposé à l’ancien joueur d’Arsenal de résilier son contrat. Pablo Longoria a donc par la suite sauté sur l’occasion, afin de le faire signer gratuitement.