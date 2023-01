Attendu par le Qatar, il est prêt à planter le PSG !

Thomas Bourseau

Et si Milan Skriniar venait finalement à snober Luis Campos ainsi que le PSG ? Attendu depuis l’été dernier, le défenseur de l’Inter aurait bien pris la décision de ne pas y prolonger son contrat, mais scruterait en parallèle un marché autre que le Paris Saint-Germain.

Milan Skriniar semble enfin être à portée de main du PSG. Depuis l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football le 10 juin dernier, le nom du défenseur slovaque de l’Inter revient avec insistance. Et alors qu’il était encore récemment question d’une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain, il n’en est plus rien comme Sport BILD et le10sport.com vous l’ont dévoilé dans la journée de vendredi. Une aubaine pour le PSG ?

Milan Skriniar aurait lâché la bombe à l’Inter, pas de prolongation

D’après les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport, l’Inter se montrerait en coulisse particulièrement déçue par l’attitude de Milan Skriniar. Ayant fait perdurer l’espoir de ses dirigeants quant à une éventuelle prolongation de contrat, le défenseur slovaque aurait bel et bien pris la décision de ne pas le renouveler et son départ de l'Inter d’ici à la fin du mois de janvier serait une véritable possibilité.

Aucun accord avec le PSG, Skriniar étudie son marché