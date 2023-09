ASSE : Après ce transfert, des échanges privés sont révélés

Thibault Morlain

Pour espérer retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine, l’ASSE s’est donc renforcée à l’occasion de ce mercato estival. Laurent Batlles a pu compter sur différents renforts. Dans les dernières heures du marché des transferts, les Verts ont notamment accueilli Florian Tardieu, arrivé en provenance de Troyes. Ancien de l’ASSE et ayant joué avec Tardieu à l’ESTAC, Jessy Moulin a révélé certains de ses échanges avec le néo-Stéphanois.

A 31 ans, Florian Tardieu est donc désormais un joueur de l’ASSE. Précédemment à Troyes, le milieu de terrain a rejoint les Verts en fin de mercato. « L’AS Saint-Étienne et Florian Tardieu ont paraphé un contrat les liant pour les 2 prochaines saisons, assorti d’une option pour une troisième saison supplémentaire », précisait notamment le communiqué stéphanois à propos de l’arrivée de Tardieu.



« On est au téléphone presque chaque jour ensemble »

Connaissant bien Florian Tardieu pour avoir joué avec lui à Troyes, Jessy Moulin, ancien gardien de l’ASSE, s’est confié sur son arrivée dans le Forez. Pour Poteaux-Carrés , il a alors évoqué ses échanges avec la recrue de l’ASSE, dévoilant : « On est resté proche avec Flo, on est au téléphone presque chaque jour ensemble. Bien sûr il connaît mon attachement pour l’ASSE, on en a souvent discuté. Signer à l’ASSE, c’est un rêve pour lui. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une fin de mercato, il ne voulait pas que ça tombe à l’eau. Il voulait vraiment que ça se fasse. Flo me demandait si j’avais des infos, comment ça se passait. Là il me demande où il faut habiter. Flo m’a posé un milliard de questions. On partage sur le sujet assez régulièrement depuis quinze jours ».

« Si je signe à Sainté, je vais donner ma vie sur le terrain »