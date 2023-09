Après son transfert au PSG, il n’en revient toujours pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du choc entre l'Uruguay et le Chili, Manuel Ugarte est une nouvelle fois revenu sur son intégration express au PSG. L'ancien milieu de terrain du Sporting CP reconnaît lui-même qu'il ne s'attendait pas à une adaptation si rapide.

Cet été, lorsque le PSG a déboursé 60M€ pour devancer Chelsea dans la course à la signature de Manuel Ugarte, les doutes étaient nombreux. Mais l'Uruguayen a pourtant réussi à parfaitement s'intégrer et à l'occasion de son passage en conférence de presse avec sa sélection, le milieu de terrain est lui-même surpris.

«J'ai été surpris parce que c'est un club gigantesque»

« L'adaptation a été très rapide et j'ai été surpris parce que c'est un club gigantesque. Mais je me suis senti très confiant, même si je dois continuer comme ça. Je dois apprécier le club dans lequel je suis. Je connais les responsabilités qui m'incombent et je sais que de bonnes performances en club vous donnent plus de chances en équipe nationale. C'est génial, je suis très heureux et j'ai hâte d'y être », confie Manuel Ugarte devant les médias.

Ugarte impressionne déjà au PSG

Il faut dire que Manuel Ugarte n'a pas perdu de temps pour mettre tout le monde d'accord au PSG après seulement quatre rencontres. Désormais, le milieu de terrain pourrait s'impose comme un élément clé au sein de la sélection uruguayenne qui s'apprête à défier le Chili.