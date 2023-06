Après son transfert à l’ASSE, il lâche une énorme annonce sur son avenir

Thibault Morlain

L’ASSE l’a dernièrement officialisé, l’option d’achat de Niels Nkounkou a été levée. Initialement prêté par Everton, le latéral gauche est désormais un joueur stéphanois à part entière. Mais pour combien de temps ? Alors que l’ASSE pourrait profiter de la cote de Nkounkou pour récupérer un joli chèque, le principal intéressé s’est confié sur son avenir.

Lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE est notamment allée chercher Niels Nkounkou, prêté par Everton. Les Verts ont eu le nez creux avec l’ancien de l’OM puisque le latéral gauche a été impressionnant avec Laurent Batlles durant ses 6 mois passés dans le Forez. De quoi convaincre l’ASSE de sortir le chéquier. Alors que les Stéphanois disposaient d’une option d’achat de 2M€ pour s’offrir Nkounkou, celle-ci a dernièrement été levée. Pour mieux le revendre lors du mercato estival ?

« Je vais discuter avec mes agents »

Malgré la levée de l’option d’achat par l’ASSE, l’avenir de Niels Nkounkou reste donc pour le moment toujours incertain. Sera-t-il encore avec les Verts la saison prochaine ? La question a été posée au joueur de Laurent Batlles ce vendredi soir après la dernière rencontre de la saison en Ligue 2. Rapporté par Envertetcontretous , Nkounkou a lâché : « La saison est finie. Je vais discuter avec mes agents, voir comment la suite va se passer. Après je prendrai des décisions, que ce soit avec le club et avec mes agents et on verra par la suite. Je ne sais pas... Vous savez, dans le football il se passe plein de chose donc aujourd'hui je ne pourrai pas me positionner sur ma saison prochaine ».

« J'ai envie de jouer dans une première division »