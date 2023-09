Après son départ du PSG, il se fait humilier en Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, Sergio Ramos disputait un match très particulier pour lui. De retour au Séville FC cet été, le défenseur espagnol affrontait le FC Barcelone, un club qu'il a de nombreuses fois défier lorsqu'il était au Real Madrid. Mais bien qu'il ait réalisé une belle prestation, l'ancien défenseur du PSG a marqué contre son camp pour offrir la victoire au Barça. Ce samedi, la presse ibérique ne manque pas de se moquer de Sergio Ramos.

« Ce serait pas mal de marquer mon premier but contre le Barça ». Ce samedi, Sergio Ramos doit regretter cette petite phrase. Et pour cause, l'ancien défenseur du PSG, qui est retourné au Séville FC cet été, a offert le but de la victoire... au Barça ! Un but contre son camp dont se régale la presse catalane qui n'a pas oublié sa rivalité avec celui qui fut capitaine du Real Madrid durant de nombreuses années.

PSG : Luis Enrique prépare une surprise avec un grand revenant https://t.co/LapZQkR6yu pic.twitter.com/1wEWFEzYNS — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

La presse catalane se lâche sur Sergio Ramos

« Merci Ramos », titre ainsi SPORT qui se réjouit que l'ancien joueur du PSG « offre trois points en or » au Barça qui reprend la tête de la Liga. « Gooooool de Sergio ! », s'amuse même Mundo Deportivo tout heureux que « le but de Ramos donne de la valeur ajoutée à la fête qui a éclaté à Montjuïc ».

Malgré un bon match, Ramos est la risée de l'Espagne