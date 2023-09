Après le PSG , Messi explose les compteurs

Arnaud De Kanel

Après deux saisons passées dans la capitale, Lionel Messi a quitté le PSG cet été, laissant un certain goût d'inachevé. Depuis, le récent champion du monde s'éclate en MLS du côté de l'Inter Miami. Et en à peine deux mois, l'ancien joueur du Barça est déjà le joueur qui vend le plus de maillots.

L'histoire a pris fin cet été entre Lionel Messi et le PSG. Seulement deux ans après son arrivée en fanfare dans la capitale, le septuple Ballon d'Or est parti découvrir une nouvelle aventure, aux Etats-Unis. L'impact de l'Argentin a été immédiat, aussi bien dans les résultats de son équipe qu'en dehors dans l'aspect marketing.

Messi s'éclate à Miami

Lionel Messi n'a pas tardé à s'imposer à l'Inter Miami. En 12 rencontres avec la franchise floridienne, l'attaquant argentin compte déjà 11 buts pour 5 passes décisives. Son impact sur le terrain est indéniable, et il l'est encore plus en dehors.

Le plus gros vendeur de maillots, c'est Messi !

Recruter Lionel Messi permet également de vendre des maillots. David Beckham, le propriétaire de la franchise, peut en témoigner. En à peine deux mois, l'ancien joueur du PSG est devenu le joueur ayant vendu le plus de maillots sur la saison, de janvier à septembre compris. Selon des données publiées par la MLS, il devance Joao Klauss (St Louis), Hany Mukhtar (Nashville), Sebastián Driussi (Austin) et Carlos Vela (Los Angeles).