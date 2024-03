Après Mbappé, une nouvelle star va quitter le PSG !

Alexis Brunet

À la fin de la saison, Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG. Le champion du monde a décidé de ne pas prolonger son contrat, et il se dirige vraisemblablement vers le Real Madrid. Mais la section féminine du club de la capitale pourrait aussi perdre une joueuse très importante. Sakina Karchaoui serait d'accord pour rejoindre le FC Barcelone, l'été prochain.

Après Lionel Messi et Neymar, le PSG va perdre une autre star offensive l'été prochain. Rien n'est encore officiel, mais Kylian Mbappé se dirige vers un départ du club de la capitale. Le Français ne prolongera pas son contrat, et il devrait rejoindre le Real Madrid dans la foulée.

Karchaoui est d'accord avec le FC Barcelone

En plus de Kylian Mbappé, le PSG va perdre une autre star l'été prochain, mais pour sa section féminine. D'après les informations de Relevo , Sakina Karchaoui aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone l'été prochain, à l'issue de son contrat.

Sakina Karchaoui avait ouvert la porte à une prolongation