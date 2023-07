Après Mbappé, le Real Madrid prépare encore un sale coup au PSG

Baptiste Berkowicz

Alors que la planète foot est secouée par le feuilleton Kylian Mbappé, le marché des transferts s'emballe. Dusan Vlahovic, qui n'est plus en odeur de sainteté à la Juventus, voit le PSG s'intéresser sérieusement à sa situation. Le Real Madrid, de son côté, n'est pas non plus insensible aux qualités du joueur serbe.

Le recrutement d'un numéro 9 fait partie des priorités du PSG lors de ce mercato estival. Le club de la capitale semble jeter son dévolu sur Dusan Vlahovic pour occuper le front de son attaque. Les dirigeants parisiens doivent en parallèle gérer le dossier Kylian Mbappé.

Mbappé, source de tensions entre Madrid et Paris

Alors que la situation autour de Kylian Mbappé se tend de plus en plus après la mise à l'écart de la superstar française pour la tournée du PSG au Japon, le Real Madrid n'aurait toujours pas dégainé d'offre au club parisien pour s'attacher les services du Bondynois. Les Madrilènes souhaitent idéalement recruter libre de tout contrat Kylian Mbappé afin de ne pas verser d'indemnité de transferts au PSG.

Le Real Madrid surveille la situation de Vlahovic