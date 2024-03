Apres le depart de Mbappé, le boss du PSG annonce du lourd

Benjamin Labrousse

A l’issue de cette saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG après sept ans passés au club. Désormais, le PSG met en place un nouveau projet axé sur le développement de jeunes talents, ainsi que sur l’état d’esprit collectif. Interrogé à ce sujet ce dimanche, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi estime que le club de la capitale va connaître de belles années à l’avenir.

Le PSG et les stars, c’est terminé ! Après de longues années à compter sur la présence de vedettes mondiales, le club parisien a changé de cap. Paris souhaite désormais axer son recrutement sur trois critères principaux, à savoir la venue de joueurs à l’état d’esprit irréprochable, le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, mais également la volonté de recruter des joueurs français. Au mois de juin prochain, le PSG va perdre Kylian Mbappé à l’issue de son contrat, meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.

« Nous voulions construire une équipe pour l’avenir »

Et si ce départ du numéro 7 peut laisser présager de grosses conséquences sur les résultats du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi lui, croit pleinement à la nouvelle politique sportive à Paris. Interrogé par Marion Bartoli à Doha, le président du PSG a affiché un certain optimisme pour l’après-Mbappé. « Écoutez, la Ligue des champions c’est une longue histoire. Nous en parlerons peut-être à l’avenir. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l’avenir » , a déclaré le dirigeant qatari dans des propos relayés par RMC .

« C’est vraiment génial que nous soyons en train de suivre cette stratégie »