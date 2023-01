Après avoir snobé le PSG, il explique son choix

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko a prolongé jusqu’en juin 2026. Une bonne nouvelle pour le club allemand, qui voulait à tout prix conserver le jeune international allemand de 18 ans. Plusieurs clubs étaient intéressés par l’idée de le recruter, notamment le PSG. Interrogé sur son faux départ, Youssoufa Moukoko a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rester à Dortmund.

Après avoir vu Erling Haaland rejoindre Manchester City l’été dernier, le Borussia Dortmund n’est pas passé loin de perdre sa nouvelle pépite. Alors que son contrat prenait initialement fin à l'issue de la saison, Youssoufa Moukoko a finalement prolongé jusqu’en juin 2026 avec le club allemand. Les négociations ont été longues et compliquées afin que les deux parties se mettent d’accord, d’autant plus que de nombreux cadors européens étaient prêts à profiter de la situation.

Le PSG était intéressé

En effet, Bild indiquait que le PSG s’intéressait au jeune international allemand de 18 ans, auteur de 6 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund cette saison. D’autres clubs étaient sur le coup, notamment Chelsea et Manchester United, même si c’est le FC Barcelone qui semblait tenir la corde, avant que Youssoufa Moukoko ne prolonge son contrat. Il a d’ailleurs expliqué les raisons de ce choix, dans des propos relayés par le site officiel du Borussia Dortmund.

« C’est une décision de cœur »