Après avoir claqué la porte du PSG, il justifie son transfert

Thibault Morlain

Alors que le PSG affronte ce mardi Newcastle en Ligue des Champions, Alain Goma fait partie de ses joueurs qui ont joué à la fois pour le club de la capitale et pour les Magpies. En 1999, après seulement une saison à Paris, Goma fait le choix de filer en Angleterre, s’engageant ainsi avec Newcastle. Un transfert sur lequel est revenu le principal intéressé.

A l’instar de David Ginola, Laurent Robert ou encore Hatem Ben Arfa, Alain Goma a eu l’opportunité de porter le maillot du PSG et celui de Newcastle durant sa carrière. L’ancien défenseur avait signé à Paris 1998, débarquant en provenance d’Auxerre. Une expérience parisienne qui n’aura duré qu’un an puisque l’été suivant, en 1999, Goma rejoint donc les Magpies, où il restera jusqu’en 2001.



« Mon objectif était toujours de découvrir le football anglais »

Dans un entretien accordé à CulturePSG , Alain Goma est revenu sur sa décision de quitter le PSG pour Newcastle. L’ancien Parisien explique alors : « Après quelques mois à Paris, juste avant la trêve hivernale, j’ai été contacté par Tottenham. J’ai attendu, mais mon objectif était toujours de découvrir le football anglais, donc j’ai accepté l’offre de Newcastle six mois plus tard. Le football anglais me correspondait bien. Il y a un côté fair-play malgré l’engagement dans le jeu. Les beaux gestes défensifs sont valorisés par le public. Un beau tacle sera tout autant salué qu’un but ou qu’un dribble. Et puis l’engouement est présent dans tous les stades, aux quatre coins du pays. Les publics sont bouillants. Je voulais aussi découvrir un nouveau pays et sa culture ».

« Je ne regrette pas d’être parti »