Approché par le PSG, il prend une grande décision

À 17 ans, Warren Zaïre-Emery s’impose comme un élément incontournable dans le système de Luis Enrique. Ce dernier a d'ailleurs été dithyrambique à son sujet samedi soir, après la victoire face au RC Lens. Alors qu’il ne lui reste que deux ans de contrat, le PSG souhaite à tout prix prolonger sa pépite, qui de son côté veut prendre son temps.

« Clairement, je l’adore. C’est un joueur incroyable alors qu’il n’a que 17 ans. Il a vraiment tout pour devenir l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. Il est très technique et très travailleur . » Historiquement, les joueurs formés au PSG ont bien souvent du mal à s’y imposer. Ce que Warren Zaïre-Emery est pourtant en train de réaliser. Âgé de seulement 17 ans, le milieu de terrain parisien convainc totalement Luis Enrique, en témoigne les propos de l’entraîneur du club de la capitale samedi soir en conférence de presse, après la victoire face au RC Lens (3-1).

Luis Enrique totalement sous le charme de Zaïre-Emery

« C’est une chance pour un entraîneur comme moi d’arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut à disposition. À nous de l’accompagner désormais sur sa route pour qu’il reste très longtemps au PSG. Il donne beaucoup de joie aux supporters. Cette communion, je ne sais pas si vous l’avez vue, était incroyable alors qu’il n’y a pas longtemps, il était parmi eux », a ajouté Luis Enrique à propos de Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery ne veut pas se précipiter avant de prolonger