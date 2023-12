Annoncé à l’OL, un entraîneur a «rigolé»

Thibault Morlain

Fabio Grosso remercié, l’OL a décidé de faire confiance à Pierre Sage pour assurer l’intérim en attendant de trouver un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes seraient à l’étude et il a notamment été question d’un intérêt pour Will Still. Le technicien de Reims a d’ailleurs tenu à répondre aux rumeurs l’annonçant sur le banc de l’OL.

Venu à l’OL pour remplacer Laurent Blanc, Fabio Grosso n’aura donc pas fait long feu chez les Gones. En effet, l’Italien a déjà été remercié et voilà que les Lyonnais se cherchent désormais un nouvel entraîneur. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Bruno Genesio… Les rumeurs sont nombreuses et La Dernière Heure a même annoncé que l’OL serait intéressé par Will Still.



« J’en ai souri »

Alors que Reims s’est imposé ce vendredi face à Strasbourg, en marge de cette rencontre, Will Still a été interrogé sur cet intérêt de l’OL. « Oui c’est arrivé jusqu’à moi. J’en ai souri, j’en ai rigolé l’autre jour. Ce qui est bizarre, c’est que mon nom est cité à chaque fois qu’un entraîneur est viré », a-t-il répondu, rapporté par RMC .

« Je n’ai pas du tout été contacté »