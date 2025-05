Adrien Rabiot : Le tacle déguisé au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot n'est plus un joueur du PSG depuis six ans et son départ en tant qu'agent libre pour la Juventus. Néanmoins, le titi parisien est revenu dans l'hexagone... en signant chez l'ennemi de toujours : l'OM. Une opération qui prouve selon Bafétimbi Gomis que Medhi Benatia est un meilleur directeur sportif que Leonardo ne l'était pour le PSG. Explications.

Entre le PSG et l'OM, la rivalité entre les deux clubs ennemis durent depuis des décennies. Et pourtant, Adrien Rabiot a pris la décision de rejioindre l'Olympique de Marseille après avoir été partiellement formé au Paris Saint-Germain et ayant effectué ses premières saisons professionnelles. Et pour cette raison précise, de persuasion de la part de Medhi Benatia, le directeur du football du club marseillais est un meilleur directeur sportif que Leonardo architecte du début de l'ère QSI.

«Je ne suis pas sûr que Leonardo parvienne à convaincre Rabiot de signer à l'OM»

C'est du moins le ressenti de Bafétimbi Gomis partagé en interview avec La Minute OM. « Plutôt Leonardo ou Benatia en directeur sportif ? Je dirais Medhi parce qu'il a plus de mérite que Leonardo. Il doit faire preuve d'une grande créativité. Je ne suis pas sûr que Leonardo parvienne à convaincre Rabiot de signer à l'OM. Medhi l'a fait en proposant un bon contrat, mais surtout en utilisant des mots qui ont eu un impact sur Rabiot. Convaincre le grand joueur, trouver un accord financier et après gérer son passif d'ancien parisien. Et tout s'est bien passé ».

«Il a réussi à faire en sorte que l'OM retrouve son identité»

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille apprécie tout particulièrement le changement effectué en interne par Medhi Benatia, remettant l'institution marseillaise au-dessus de tout contrairement à ce qui se passait encore la saison dernière. « C'est incroyable ce qu'il a fait. Franchement, respect. En peu de temps, il a réussi à faire en sorte que l'OM retrouve son identité, des joueurs qui s'identifient et qui collent à l'image de l'OM. Réussir à remettre cette institution plus forte que les joueurs alors qu'il y a eu certains problèmes l'année précédente. Il n'était pas content et a remis l'église au centre du village ».