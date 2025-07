Accord trouvé, le PSG va boucler un transfert !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato du PSG pourrait prochainement s’emballer avec plusieurs ventes. Le club de la capitale, qui cherche à dégraisser son effectif en se séparant des éléments n’entrant plus dans les plans de l’entraîneur, a trouvé un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de Milan Skriniar. Une opération qui devrait rapporter 10M€ à Paris.

Très discret pour le moment, le PSG s’apprête à connaître un mercato estival animé. Et pour cause, de nombreux éléments n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique. Le club parisien devrait donc tenter de s’en séparer définitivement cet été.