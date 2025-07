Hakimi - PSG : L’annonce historique !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard a pris position dans la course au Ballon d'Or. Selon le technicien, le trophée devrait revenir à un joueur du PSG, et son choix se porte sur Achraf Hakimi. Désigné meilleur arrière droit du monde, l'international marocain serait le premier joueur de son pays à mettre la main sur cette récompense.

« Son évolution est exceptionnelle. De Dortmund à l'Inter Milan, puis au Paris-Saint-Germain, il n'a rejoint que de grands clubs, ce qui témoigne pleinement de son talent » a confié l’ancien sélectionneur des Bleues. Selon lui, Hakimi mériterait de terminer devant Ousmane Dembélé et Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or.

Un prétendant sérieux au Ballon d'Or ?

« C'est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Il est, pour moi, le Ballon d'Or de cette saison tant il a été exceptionnel, régulier et décisif dans toutes ses performances. Aujourd'hui, Achraf Hakimi est le meilleur joueur du continent. Et vu son jeune âge (26 ans), il est loin d'avoir terminé d'enrichir son palmarès » a déclaré Renard. En cas de victoire, Hakimi deviendrait le premier Marocain et le deuxième joueur africain, après George Weah (1995), à récupérer cette récompense.