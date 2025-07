PSG : Un joueur veut claquer la porte, sa destination annoncée !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Prêté la saison dernière du côté de West Ham en Premier League, Carlos Soler est finalement rentré au PSG en ce début de mois de juillet. Le milieu de terrain espagnol devrait néanmoins être vendu cet été. La presse espagnole révèle ce vendredi que le joueur de 28 ans souhaite également quitter Paris, et pourrait rejoindre Villarreal dans les prochaines semaines.

« Eh bien, je voulais quitter Paris. Personne ne m’a poussé vers la sortie, mais je voulais avoir du temps et de la confiance, me sentir vraiment important. C’est vrai que j’ai eu d’autres pistes durant l’été, mais Lopetegui, qui était entraîneur à cette époque, m’a appelé. J’étais très enthousiasmé par cet appel. De plus, il y avait la possibilité de jouer en Premier League », déclarait ainsi Carlos Soler . Revenu au PSG alors que les « Hammers » n’ont pas souhaité enchérir à son égard, le joueur formé à Valence devrait retrouver le championnat espagnol.

Le milieu de terrain veut rejoindre Villarreal !

Ce jeudi, le Parisien a ainsi révélé un intérêt de Villarreal pour Carlos Soler. Ce vendredi, le média espagnol Estadio Deportivo confirme que le club entraîné par Marcelino est bien sur les traces du milieu de terrain de 28 ans, et en a même fait sa grande priorité pour ce mercato estival. De son côté, Soler sait que son avenir ne se situe clairement plus au PSG, et souhaite rejoindre le sous-marin jaune avec un but en tête ; retrouver son meilleur niveau en Espagne, et ainsi tourner la page PSG...